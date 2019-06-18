За него свой голос отдали 16% путешественников.

Санкт-Петербург стал лучшим городом для летних гастрономических путешествий. Об этом сообщило аналитическое агентство ТурСтат.

Опрос среди более тысячи человек проводился в преддверии Дня гастрономии, который отмечается 18 июня. День устойчивой гастрономии был введен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 21 декабря 2016 года.

В России самыми популярными городами для гастротуризма стали: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Подмосковье и Владимирская область. Среди зарубежных направлений путешественники выбрали: Грузию, Армению, Италию, Францию и Белоруссию.

За Санкт-Петербург свой голос отдали 16% россиян.

Ранее Петербург признали лучшим городом России для медицинского туризма.

Видео: Piter.TV