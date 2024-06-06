Путин: маршрут "Север — Юг" ускорит транспортировку грузов на 10 суток

Транспортный маршрут "Север-Юг" может стать востребованным международным маршрутом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что этот маршрут может стать высокоэффективным и востребованным на международном уровне, когда грузы из Петербурга путем транзита через всю европейскую часть достигнут Азербайджана, Ирана и Персидского залива".
Глава государства отметил также интерес зарубежных инвесторов к этому маршруту.
Ранее эксперты прокомментировали встречу Путина с руководителем информагенств.
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