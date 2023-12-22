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На Торжковском рынке поймали торговцев санкционной продукцией
Сегодня, 10:24
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На Торжковском рынке поймали торговцев санкционной продукцией

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Виновных привлекли к ответственности и оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Представители Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили о конфискации крупной партии санкционной молочной и мясной продукции на Торжковском рынке. Товары были привезены из стран Евросоюза без необходимых разрешительны документов.

Ведомство приняло решение о возбуждении уголовного дела об административном правонарушении согласно 14.43 статье Кодекса Об административных правонарушениях, которое касается продавцов, нарушающих требования технических регламентов.

Виновных привлекли к ответственности и оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге вынесли приговор владельцу моторной лодки, затонувшей в Малой Невке.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: незаконная торговля, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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