На Торжковском рынке поймали торговцев санкционной продукцией

Виновных привлекли к ответственности и оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Представители Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили о конфискации крупной партии санкционной молочной и мясной продукции на Торжковском рынке. Товары были привезены из стран Евросоюза без необходимых разрешительны документов.

Ведомство приняло решение о возбуждении уголовного дела об административном правонарушении согласно 14.43 статье Кодекса Об административных правонарушениях, которое касается продавцов, нарушающих требования технических регламентов.

Виновных привлекли к ответственности и оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге вынесли приговор владельцу моторной лодки, затонувшей в Малой Невке.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура