В Петербурге вынесут приговор владельцу моторной лодки, затонувшей в Малой Невке

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В Северной столице состоится очередной судебный процесс над судовладельцем, который пренебрёг безопасностью пассажиров. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено Северо-Западной транспортной прокуратурой. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, 20 июля 2023 года хозяин судна передал его гражданам, которые не имеют удостоверений на право управления и навыков пилотирования плавстредством. В результате лодка затонула в реке Малая Невка: на борту находились 4 пассажира, все они живы.

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Дело направлено мировому судье судебного участка № 155 для рассмотрения по существу. В случае признания мужчины виновным, ему грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей, либо решение свободы на срок до двух лет.

В августе транспортная прокуратура нагрянула с обыском в яхт-клуб на Петровской косе.

Фото: пресс-служба СЗТП