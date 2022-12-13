Санду: решение проблемы Приднестровья не должно повлиять на проевропейский курс Молдавии

Глава Молдавии оценила внешнюю политику страны.

Решение проблемы непризнанного региона Приднестровья, на территории которой проживают около 200 тысяч российских граждан, не должно повлиять на проевропейский курс Кишинева. Соответствующее заявление в рамках интервью для YouTube местному журналисту Ивану Святченко. Гостья программы ответила на вопрос об изменениях в сфере политики в том случае, если жители Приднестровья окажутся в избирательном поле страны.

Для нас важно, чтобы урегулирование происходило мирно и в международно признанных границах Республики Молдова. Очень важно, чтобы урегулирование не стало препятствием для демократического развития нашей страны или европейской интеграции... Майя Санду, президент Молдавия

Напомним, что правительство Молдавии демонстрирует готовность обсуждать приднестровский вопрос на всех имеющихся площадках, включая формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, наблюдатели от ЕС и США). Однако в реальности этот формат общения буксует на протяжении нескольких лет.

Президент Молдавии заявила, что не намерена поддерживать стратегическое партнерство с РФ.

Фото и видео: YouTube / NONFICTION