Президент Молдавии Майя Санду призвала послов республики к поиску альтернативных "Газпрому" поставщиков газа. С соответствующим заявлением глава государства выступила на собрании дипломатов в местном министерстве иностранных дел и европейской интеграции. Она отметила, что ждет поддержки в решении кризисов.
Прежде всего это вопросы энергетики. Нужно найти альтернативные источники энергоресурсов на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы для обеспечения энергетической безопасности страны.
Майя Санду, президент Молдавии
Второй важной задачей политик назвала борьбу с коррупцией и содействие третьих стран в поимке беглых преступников, которые сбежали из республики после вынесенных обвинений. речь идет об олигархах, политиках и предпринимателях. Также Санду отметила, что страна находится под угрозой прекращения поставок российского природного газа из-за невыполнения контрактных обязательств местного подрядчика перед "Газпромом".
Бывшего президента Молдавии обвинили в поддержке спецоперации на Украине.
Фото и видео: YouTube / Președinția Republicii Moldova
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