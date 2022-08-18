Санду призвала молдавских послов к поиску альтернативных "Газпрому" поставщиков

Президент Молдавии призвала дипломатов решать кризисные ситуации.

Президент Молдавии Майя Санду призвала послов республики к поиску альтернативных "Газпрому" поставщиков газа. С соответствующим заявлением глава государства выступила на собрании дипломатов в местном министерстве иностранных дел и европейской интеграции. Она отметила, что ждет поддержки в решении кризисов.

Прежде всего это вопросы энергетики. Нужно найти альтернативные источники энергоресурсов на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы для обеспечения энергетической безопасности страны. Майя Санду, президент Молдавии

Второй важной задачей политик назвала борьбу с коррупцией и содействие третьих стран в поимке беглых преступников, которые сбежали из республики после вынесенных обвинений. речь идет об олигархах, политиках и предпринимателях. Также Санду отметила, что страна находится под угрозой прекращения поставок российского природного газа из-за невыполнения контрактных обязательств местного подрядчика перед "Газпромом".

Бывшего президента Молдавии обвинили в поддержке спецоперации на Украине.

Фото и видео: YouTube / Președinția Republicii Moldova