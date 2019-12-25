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Бывшего президента Молдавии обвинили в поддержке спецоперации на Украине
Сегодня, 14:06
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Бывшего президента Молдавии обвинили в поддержке спецоперации на Украине

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Майя Санду оценила деятельность властей Молдавии, если бы страной все еще управлял Игорь Додон.

Президент Майя Санду высказала мнение о том, что бывший глава республики Игорь Додон поддержал бы российскую специальную военную операцию на Украине. Такое заявление политик сделала в интервью для "Бельцкого независимого  портала", запись которого размещена на YouTube-канале. Глава государства полагает, что если бы Додон находился на ее месте во время начала СВО, то он помог бы российской стороне. В ответ на это обвинение бывший лидер Молдавии посоветовал Майе Санду "прекратить заниматься популизмом". Он отметил, что в случае своего президентства обеспечил бы мир в стране и уберег бы республику от острого экономического кризиса.

Сегодня в Молдове были бы мир, порядок, социальный консенсус, низкие цены на газ и основные товары, помощь аграриям, не было бы огромной инфляции, а пенсии и зарплаты стабильно росли.

Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Молдавия заинтересована в снятии запрета на экспорт фруктов в Россию.

Фото и видео: YouTube / Газета СП

Теги: игорь додон, майя санду, молдавия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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