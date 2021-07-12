Майя Санду рассказала о том, что не исключает, что проблема кроется в политических мотивах, а не техническом вопросе.

Молдавия заинтересована в снятии запрета на экспорт фруктов в Россию. Соответствующее заявление сделала глава государства в рамках своего выступления в эфире местного телеканала NORD NEWS. В кишиневе хотели бы возобновления отправки собственных продовольственных поставок в РФ, но на текущий момент не знают, в какой именно области лежат причины ввода запрета - технической, экономической или политической. Политик призвала Россию предоставить свои аргументы, а также отправить свою делегацию для проверки качества продукции на месте.

Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы вся наша продукция соответствовала стандартам. Мы экспортируем на гораздо более строгие европейские рынки, чем российский рынок. Майя Санду, президент Молдавии

Санду подчеркнула, что в Молдавии были удивлены, что в списке районов, экспорт из которых был запрещен, нет тех населенных пунктов, в которых были выявлены проблемы. Сейчас Кишинев ставит под сомнение, действительно ли проблема имеет техническую подоплеку или речь идет о политическом решении Москвы. Местный Минсельхоз настаивает на поиске новых рынков сбыта продукции.

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Фото и видео: YouTube / NORD NEWS