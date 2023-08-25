Санду опозорилась, поздравляя Украину

В Молдавии перепутали местами цвета украинского флага.

Президент Молдавии Майя Санду опубликовала в социальных сетях поздравление Украины с Днем независимости. Глава республики записали видеообращение на фоне детей из хора, которые держали в руках украинские национальные флаги, а также флаги Евросоюза и Молдавии. Однако неприятная для политика ситуация заключалась в том, что власти перепутали цвета флага киевского режима. В верху у флагов оказался желтый, а снизу – синий цвет, в то время как на реальном флаге Украины они расположены наоборот. В пресс-релизе правительства из Кишинева говорится о том, что Молдавия под руководством Санду относится к Украине "с глубоким уважением" не только как к соседнему государству, но также как к "символу надежды". Стоит уточнить, что детский хор исполнил композицию "Червона калина", которая является гимном украинских националистических формирований.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт