Санду обозначила путь развития Молдавии в евроинтеграции

Глава республики рассказала, то сохранит хорошие отношения с ЕС и Россией.

Президент Молдавии Майя Санду обозначила путь для развития республики. В интервью местному телеканалу Pro TV глава государства уточнила, что в будущем Кишинев может стать частью Евросоюза. Однако страна по-прежнему хочет сохранить хорошие конструктивные отношения с Москвой. Напомним, что молдавский вице-премьер республики, глава МИД Николай Попеску в начале декабря рассказал о своей надежде на то, что страна "интегрируется в Евросоюз в ближайшее время".

Я думаю, что Молдавия может стать членом Европейского Союза – это вполне реально. Многое зависит от нас, от того, как мы будем реализовывать реформы. Майя Санду, глава Молдавии

Политик полагает, что вопрос также зависит от ситуации, которая происходит в регионе. Она напомнила, что для развития Молдавии республике необходим покой и мир. Кишинев продолжает развивать отношения с членами ЕС, а многочисленные визиты в ЕС Санду также сказываются положительно. Президент рассчитывает на то, что страны будут уважать национальные стремления республики.

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