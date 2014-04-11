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Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии
Сегодня, 11:45
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Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии

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Президент считает, что этот вопрос должен решать народ.

Президент Майя Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии. Информацией глава государства поделилась с журналистами местного телеканала Jurnal TV. Она ответила на соответствующий вопрос корреспондента. По мнению политика, вопрос будет актуален в случае поддержки населения в двух сторон.

Это может произойти только при поддержке народа. Когда народ скажет, что хочет этого, это произойдет. Пока народ этого не хочет или нет критической массы людей, поддерживающих эту цель.

Майя Санду, президент Молдавии

Согласно республиканскому законодательству, подобные вопросы должны выноситься на всенародный референдум.

Молдавия предложила отправить на Украину своих саперов.

Фото и видео: jurnal.md

Теги: майя санду, молдавия, румыния
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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