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Санду: Молдавии необходимо решить приднестровский вопрос для вступления в ЕС
Сегодня, 9:47
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Санду: Молдавии необходимо решить приднестровский вопрос для вступления в ЕС

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Президент республики рассказала, что региональный конфликт не помешает интеграции с Евросоюзом.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республике необходимо решить приднестровский вопрос для вступления в состав Евросоюза. Соответствующее заявление глава государства сделала в эфире местного телеканала Prime. Она пояснила, что у страны есть и другие проблемы, которые нужно урегулировать до момента получения статуса участника ЕС. Политик полагает, что приднестровский конфликт не помешает процессу евроинтеграции с Брюсселем.

Но я думаю, что европейская перспектива может сделать процесс поиска решения конфликта легче.

Майя Санду, президент Молдавии

Майя Санду добавила, что республиканская Служба информации и безопасности не видит военных угроз для республики с российской стороны для Кишинева. Данных о том, что Москва может напасть на Молдавию у спецслужб отсутствует. При этом президент уведомила СМИ о том, что не знает, чего ждать еще через полгода.

Санду оценила полученную от партнеров из ЕС финансовую помощь.

Фото и видео: Prime

Теги: евроинтеграция, майя санду, молдавия, приднестровье
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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