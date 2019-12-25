Санду оценила полученную от партнеров из ЕС финансовую помощь

Президент Молдавии рассказала о том, когда деньги дойдут до Кишинева.

Молдавия до сих пор получила лишь малую часть обещанных европейскими партнерами финансовых денежных средств. Соответствующее заявление глава государства сделала в рамках выступления в эфире местного телеканала Prime. Президент Майя Санду рассчитывает получить оставшуюся материальную помощь Брюсселя во второй половине 2022 года.

Эти деньги еще не попали в страну, мы получили меньше пяти миллионов евро, которые были переведены на открытый счет минфина, чтобы мы могли справиться с кризисом беженцев. Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что в апреле текущего года в Берлине состоялась международная конференция, в рамках которой Франция, Германия и Румыния объявили о формировании "Платформы поддержки Молдавии". В ней приняли участие девять международных организаций и 36 государств-доноров. Участники дали обещание Кишиневу предоставить в качестве грантов, кредитов и гуманитарной поддержки 695 миллионов евро. От Румынии должны прийти 10 млн евро, но сейчас решаются технические вопросы.

Санду объяснила запрет новостей из России необходимостью объективного информирования.

Фото и видео: Prime