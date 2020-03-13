Samsung запустила бесплатную дезинфекцию гаджетов в России

Для этого нужно прийти в фирменный салон.

После официального объявления пандемии коронавируса COVID-19 люди делают все возможное, чтобы избежать заражения. Так компания Samsung объявила о возможности продезинфицировать свой смартфон. Об этом сообщил портал Sammobile.

В фирменных салонах Samsung запустили службу дезинфекции Galaxy Sanitizing. Услугой можно воспользоваться бесплатно в ряде стран, в том числе и в России. Смартфоны, наушники и часы обрабатываются ультрафиолетом.

При этом в компании советуют не использовать для самостоятельной очистки абразивные материалы и агрессивные химические вещества, которые могут повредить экран.

Продажи Samsung Galaxy S20 стартовали в России раньше срока.

Видео: YouTube/ Samsung