Samsung продемонстрировала новых роботов для уборки дома

Всего компания представила три "умные" разработки".

Компания Samsung в рамках онлайн-выставки CES 2021 продемонстрировала новых роботов для уборки дома.

Южнокорейский бренд представил три "умные" разработки: Bot Care, Bot Handy и пылесос JetBot 90 AI+. Первый робот получил функцию распознавания поведения владельца. Он может изучить распорядок дня пользователя и отправлять ему важные напоминания. Второй робот отвечает за домашние дела: уборка помещения, сервировка стола и другие задачи.

Что касается пылесоса JetBot 90 AI+, то его оснастили 3D-сенсорами, с помощью которых он может избегать столкновений с мелкими предметами во время уборки и без труда очистит любые труднодоступные участки дома.

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Видео: YouTube / Samsung