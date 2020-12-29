Samsung продемонстрировала новых роботов для уборки дома

Компания Samsung в рамках онлайн-выставки CES 2021 продемонстрировала новых роботов для уборки дома.
Южнокорейский бренд представил три "умные" разработки: Bot Care, Bot Handy и пылесос JetBot 90 AI+. Первый робот получил функцию распознавания поведения владельца. Он может изучить распорядок дня пользователя и отправлять ему важные напоминания. Второй робот отвечает за домашние дела: уборка помещения, сервировка стола и другие задачи.
Что касается пылесоса JetBot 90 AI+, то его оснастили 3D-сенсорами, с помощью которых он может избегать столкновений с мелкими предметами во время уборки и без труда очистит любые труднодоступные участки дома.
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Видео: YouTube / Samsung
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Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.