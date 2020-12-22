Samsung Galaxy A51 стал самым популярным смартфоном года в России

В топ-3 рейтинга вошли еще две модели южнокорейского бренда.

Названы самые популярные смартфоны в России по итогам 2020 года. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование группы "М.Видео-Эльдорадо".

Первые три места заняли модели бренда Samsung. Лидером рейтинга стал Samsung Galaxy A51 с накопителем 64 ГБ. Второе место досталось модели Samsung Galaxy A10 с аналогичным количеством встроенной памяти. Тройку лидеров замкнуло устройство Samsung Galaxy A01. Также в топ-5 смартфонов вошли iPhone 11 и Samsung Galaxy A51 - обе версии с 128 ГБ флэш-памяти.

По итогам года продажи смартфонов в штуках выросли на 22%, в деньгах - на 30%.

Ранее стало известно, что Nokia представила самый доступный смартфон Nokia C1 Plus.

Видео: YouTube / Samsung