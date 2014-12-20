Samsung может выпустить новое поколение Galaxy Note

Samsung может выпустить новое поколение смартфона Galaxy Note в 2022 году. Об этом у себя в Twitter инсайдер под ником Ice Universe.
Видел доказательства существования Galaxy Note следующего поколени, — написал инсайдер в соцсети.
Отмечается, что пока неизвестно, как будет называться новое устройство, такая же ситуация обстоит и с характеристиками. Предполагается, что ближайшим устройством компании будет смартфон Galaxy S22. Его выход ожидается в начале следующего года.
Напомним, что последним телефоном из серии Note оказался Galaxy Note 20. Он вышел в августе прошлого года.
Фото: pixabay
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