Samsung может выпустить новое поколение Galaxy Note

Пока неизвестно, как будет называться новое устройство.

Samsung может выпустить новое поколение смартфона Galaxy Note в 2022 году. Об этом у себя в Twitter инсайдер под ником Ice Universe.

Видел доказательства существования Galaxy Note следующего поколени, — написал инсайдер в соцсети.

Отмечается, что пока неизвестно, как будет называться новое устройство, такая же ситуация обстоит и с характеристиками. Предполагается, что ближайшим устройством компании будет смартфон Galaxy S22. Его выход ожидается в начале следующего года.

Напомним, что последним телефоном из серии Note оказался Galaxy Note 20. Он вышел в августе прошлого года.

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