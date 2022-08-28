Самсонова выиграла в финале турнира в Кливленде

Россиянка выиграла третий трофей в карьере.

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира WTA в Кливленде.

В финале ей противостояла белорусская спортсменка Александра Соснович. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Самсоновой. Игра продолжалась 1 час 11 минут.

В рейтинге WTA Самсонова занимает 45-е место. Этот трофей стал для нее третьим в карьере. Ранее в августе россиянка стала победительницей турнира в Вашингтоне.

Ранее мы сообщали, что Самсонова вышла в финал турнира в Кливленде.

Видео: YouTube / WTA