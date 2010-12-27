Самозванец под видом сына ограбил 86-летнюю петербурженку

Мошенник занял у пенсионерки 100 тысяч рублей.

Полиция Петербурга разыскивает мошенника, который украл у 86-летней женщины 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 24 марта в период с 16 до 19 часов вечера. Пенсионерке позвонил неизвестный и, изображая голос сына, попросил в долг крупную сумму денег. Он предупредил, что за деньгами придет незнакомый мужчина.

Обман вскрылся уже после того, как женщина передала 100 тысяч самозванцу. Она позвонила сыну и выяснила, что просил деньги не он.

Стражи порядка ищут преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка лишилась полмиллиона рублей из-за доверчивости.

Фото: Piter.TV