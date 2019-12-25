Самосвал Volvo протаранил две легковушки на Таллинском шоссе

Два человека получили травмы.

В среду утром в Красносельском районе Петербурга произошла массовая авария. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Как сообщили очевидцы, на светофоре у "Ленты", которая находится на Таллинском шоссе, самосвал Volvo въехал в две легковушки.

Позже отдел пропаганды ГИБДД сообщил, что около семи утра напротив дома № 159 по Таллинскому шоссе 59-летний водитель грузового Volvo FM-truck наехал на стоящие на красном сигнале светофора Skoda Fabia и Renault Logan. В итоге 66-летнего водителя Рено увезли в больницу с травмами средней степени тяжести, его 68-летнюю пассажирку – с тяжелыми травмами.

Момент ДТП на перекрестке Просвещения и Кустодиева попал на видео.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Константин Жуков)