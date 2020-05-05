Момент ДТП на перекрестке Просвещения и Кустодиева попал на видео

В редакции Piter.tv оказалась запись с камер наблюдения, на которых оказался запечатлен момент аварии на севере Петербурга. На перекрестке проспекта Просвещения с улицей Кустодиева две легковые машины врезались друг в друга.
ДТП стало причиной затруднения движения трамваев на перекрестке в обе стороны.
Ранее мы сообщали о том, что к пожару на Кораблестроителей могут быть причастны неизвестные из темной легковушки. Piter.tv стали известны подробности ночного происшествия.
Видео: Piter.tv
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