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Момент ДТП на перекрестке Просвещения и Кустодиева попал на видео

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Информация о пострадавших не поступала.

В редакции Piter.tv оказалась запись с камер наблюдения, на которых оказался запечатлен момент аварии на севере Петербурга. На перекрестке проспекта Просвещения с улицей Кустодиева две легковые машины врезались друг в друга.

ДТП стало причиной затруднения движения трамваев на перекрестке в обе стороны. 

Ранее мы сообщали о том, что к пожару на Кораблестроителей могут быть причастны неизвестные из темной легковушки. Piter.tv стали известны подробности ночного происшествия.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, видео аварии, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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