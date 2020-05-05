К пожару на Кораблестроителей могут быть причастны неизвестные из темной легковушки

Piter.tv стали известны подробности ночного происшествия.

Стали известны подробности ночного пожара в Василеостровском районе, в ходе которого были сожжены два автомобиля и пострадал третий. Как стало известно Piter.tv, прибывшие сотрудники полиции нашли на месте происшествия осколок бутылки и следы обуви неизвестных людей.

Согласно записям c камер наблюдения, за полчаса до полуночи 5 мая к дому №39 корп. 1 по улице Кораблестроителей подъехал легковой автомобиль темного цвета, из которого вышли двое неизвестных и направились к "Мерседесу", после чего отошли от иномарки, которая загорелась.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило после полуночи 5 мая. На улице Кораблестроителей в Василеостровском районе загорелись два автомобиля – "Мерседес" и "Ниссан". Пламя с машин оплавило фару и бампер у "Рено", стоящего неподалеку.

Видео: Piter.tv