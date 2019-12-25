Самолеты и вертолеты Черноморского флота примут участие в военно-морском параде

Техника прибыла на аэродром в Пушкине.

Во вторник, 7 июля, на аэродром в Пушкине прибыли самолеты и вертолеты морской авиации и Черноморского флота. Техника примет участие в Главном военно-морском параде.

Напомним, что парад состоится 26 июля. Уточняется, что в Петербурге 5 самолетов Су-30СМ, 3 самолета-амфибии Бе-12, 2 вертолета Ми-8, противолодочный вертолет Ка-27ПЛ и разведывательный вертолет Ка-31Р.

После парада техника вернется на аэродромы, где базируется постоянно: экипажи и дальше будут выполнять задачи боевой подготовки в соответствии с планом деятельности морской авиации флота.

Ранее мы писали, что в Петербурге в параде в День ВМФ примут участие более 200 кораблей.

Фото: Пресс-служба Южного военного округа