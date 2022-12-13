Сергей Зыбинский рассказал о работе военных на СВО.

кипажи многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 российской "Западной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о противниках из 14-ой и 92-ой отдельных механизированных бригад и подразделений территориальной обороны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 апреля сделал руководитель местной пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

Огнем из гаубиц "Мста-С" уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Железный мост, а расчетами зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат "Фурия" ВСУ Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт добавил, что в рамках боевых действий на купянском направлении артиллерия смогла ликвидировать два минометных расчета противника, расположенных в районах населенных пунктов Лукашевка и Синьковка. Дополнительно были сорваны две попытки проведения ротаций подразделений ВСУ на передовых позициях в полосе обороны 1-й танковой армии.

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Фото и видео: Минобороны России