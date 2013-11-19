Борт выполнял рейс 132 из Симферополя.

Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге после отказа гидросистемы. Об этом говорится в официальном заявлении Уральской транспортной прокуратуры. общение представители ведомства опубликовали через собственный Telegram-аккаунт. Известно, что ситуация зафиксирована с воздушным средством компании Nordwind Airlines. Борт выполнял рейс 132 из Симферополя. Проблема с одной из его систем зафиксирована в 05:54 по местному времени (в 03:24 по московскому времени) 3 августа.

Экипажем принято решение о посадке в аэропорту Кольцово с данной неисправностью. Посадка произведена благополучно. пресс-служба УТП

В общей сложности в самолете находились 148 пассажиров, включая 41 несовершеннолетнего. По факту произошедшего ведется проверка исполнения федерального законодательства о безопасности полетов. В пресс-службе аэропорта "Кольцово" уточнили, что в настоящее время самолет отбуксирован к месту стоянки по запросу капитана лайнера.

Глава Свердловской области призвал завершить ремонт моста в Екатеринбурге раньше срока.

Фото: Piter.tv