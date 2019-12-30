Самолет вернется в Красноярск из-за проблем с закрылками

Экипаж посадит лайнер из-за технической неисправности.

Самолет решил вернуться в Красноярск из-за проблем с закрылками. Пассажирский самолет Boeing 737 принадлежит авиакомпании Nordstar. Экипаж выполнял рейс из Красноярска в Москву. Об этом сообщили "РИА Новостям" в пресс-службе аэропорта.

После взлета воздушного судна появились технические проблемы. Не удалось убрать закрылки. Сейчас на борту лайнера находятся более 100 человек. Экипаж вырабатывает топливо, после чего приземлится в точке вылета. Ориентировочное время посадки - 15:20 по местному времени (11:20 по Москве).

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