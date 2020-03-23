Самолет с эвакуированными из Касабланки россиянами приземлился в Москве

Домой вернули более 500 пассажиров из России и стран СНГ.

Самолет с эвакуированными из Марокко россиянами прилетел из Касабланки в Москву. На борту находились более 500 туристов из РФ и стран СНГ. Ранее они не имели возможности покинуть страну из-за прекращения авиасообщения из-за коронавируса. Об этом сообщили "РИА Новости".

Напомним, что с 15 марта власти Марокко закрыли воздушное пространство для рейсов по всем мировым направлениям. С 20 числа в стране объявлен режим ЧС из-за пандемии коронавирусной инфекции, объявленной ВОЗ. Известно, что россиян домой вернул лайнер Boeing 777-300 авиакомпании Azur Air. Самолет приземлился в 15:07 часов по московскому времени в аэропорту "Внуково".

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой.

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