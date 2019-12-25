Самолет из Владивостока на Камчатку аварийно сел на Сахалине

Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой самолета.

В аэропорту Сахалина совершил аварийную посадку самолет из Владивостока на Камчатку.

ТАСС со ссылкой на Сахалинскую транспортную прокуратуру сообщает, что начата проверка по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово), который летел из Владивостока на Камчатку. На борту находились 28 пассажиров и семь членов экипажа. Все они вылетели через час после посадки на другом самолете. Пострадавших во время инцидента нет.

Предварительно установлено, что во время полета экипаж почувствовал запах плавящейся изоляции электропроводки в кабине пилотов. Командир принял решение произвести аварийную посадку на запасном аэродроме в Южно-Сахалинске.

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