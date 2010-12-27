Обстоятельства задержки устанавливаются.

В четверг, 10 октября, стало известно, что самолет из Петербурга в Норильск задержали более чем на 13 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Пулково.

Самолет из Норильска должен был отправится в 22:15. Однако. позже его перенесли без объяснения причин на 11:30.

Отметим, что рейс из Петербурга в Норильск также перенесли. Пассажиры ожидают вылет уже два часа.

Авиаперевозчик устраняет причину задержки.

Ранее мы сообщали о том, что Россия и Египет возобновили переговоры о зоне свободной торговли.

Фото:pixabay