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Самолет из Петербурга в Норильск задержали более чем на 13 часов
Сегодня, 12:00
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IRINA_CHALKINA

Самолет из Петербурга в Норильск задержали более чем на 13 часов

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Обстоятельства задержки устанавливаются.

В четверг, 10 октября, стало известно, что самолет из Петербурга в Норильск задержали более чем на 13 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Пулково.

Самолет из Норильска должен был отправится в 22:15. Однако. позже его перенесли без объяснения причин на 11:30. 

Отметим, что рейс из Петербурга в Норильск также перенесли. Пассажиры ожидают вылет уже два часа. 

Авиаперевозчик устраняет причину задержки.

Ранее мы сообщали о том, что Россия и Египет возобновили переговоры о зоне свободной торговли.

Фото:pixabay

Теги: задержка самолета, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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