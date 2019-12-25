Самолет из Красноярска в Анталью задержали из-за неисправности

Задержка составила минимум 9 часов.

Рейс из Красноярска в Турцию задержали из-за неисправности самолета.

ТАСС сообщает, что Boeing российской чартерной авиакомпании Azur air рейса в Анталью из Красноярска в среду ночью c 186 пассажирами задержали на 9 часов из-за неисправности. По данному факту прокуратура начала проверку,

Пассажиры обеспечены питанием, треть пассажиров по их желанию размещена в гостиницах. Пассажиры вылетят в Турцию по прибытии резервного борта. Характер неисправности не уточняется.

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