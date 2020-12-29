Independent Critics выпустил ежегодный рейтинг самых красивых мужчин мира.

Самым красивым мужчиной планеты признан блогер PewDiePie. Об этом сообщается в ежегодном рейтинге от Independent Critics. Авторы-составители считают, что шведский ютубер Феликс Чельберг обогнал других знаменитостей по данному параметру. Авторы Independent Critics напомнили подписчикам, что все рейтинги являются субъективными, поэтому многих могут не устроить их результаты. Они уточнили, что редакции пришлось выбирать сотню победителей из 125 тысяч претендентов.

Это неблагодарная задача, так как ни один человек никогда не согласится со всеми вариантами описание рейтинга Independent Critics

Второе место списка получил южнокорейский певец BTS Ким Тхэхен, выступающий под псевдонимом Ви. На третьей строчке рейтинга расположился австралийский актер Крису Хэмсворт. За ним следует еще один участник музыкального коллектива BTS — Чон Джонгук. Топ-пять замыкает британский актер Генри Кавилл. Также в список попали спортсмены, модели, артисты из 40 стран мира.

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Видео: YT / TC Candler