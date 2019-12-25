Самый грязный воздух в Петербурге оказался на Васильевском острове

В районах брали пробы воздуха, чтобы определить в них концентрацию взвешенных веществ, фенола, диоксида серы, оксида углерода, аммиака и др.

Эксперты назвали самый загрязненный район Петербурга. Наихудшие показатели – на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В районах брали пробы воздуха, чтобы определить в них концентрацию взвешенных веществ, фенола, диоксида серы, оксида углерода, аммиака и др. Результаты сравнили с санитарными нормами, которые ввели 1 марта текущего года.

Василеостровский район оказался загрязнен взвешенными веществами и оксидом азота. Во всех остальных районах города значения оказались низкими.

Ранее Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды и уровень радиации в Петербурге.

Фото: Piter.tv