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Самый грязный воздух в Петербурге оказался на Васильевском острове
Сегодня, 8:08
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nastya960

Самый грязный воздух в Петербурге оказался на Васильевском острове

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В районах брали пробы воздуха, чтобы определить в них концентрацию взвешенных веществ, фенола, диоксида серы, оксида углерода, аммиака и др.

Эксперты назвали самый загрязненный район Петербурга. Наихудшие показатели – на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В районах брали пробы воздуха, чтобы определить в них концентрацию взвешенных веществ, фенола, диоксида серы, оксида углерода, аммиака и др. Результаты сравнили с санитарными нормами, которые ввели 1 марта текущего года.

Василеостровский район оказался загрязнен взвешенными веществами и оксидом азота. Во всех остальных районах города значения оказались низкими.

Ранее Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды и уровень радиации в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, грязный воздух
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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