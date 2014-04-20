Протяженность переправы составляет 516 метров.

Самый длинный в мире подвесной пешеходный мост заработал в Португалии. По информации от местных журналистов, в длину переправа составляет 516 метров. Она выстроена на севере страны вблизи поселка Арока. Конструкция смонтирована над акваторией реки Паива, которая на данном участке течет по дну ущелья глубиной 175 м.

Специалисты уточнили, что мост подвешен на стальных тросах, которые прикрепляются к V-образным бетонным башням. Согласно сведениям от журналистов телеканала France 24, строительство проекта заняло у рабочих порядка двух лет. Стоимость проекта оценивается в 2,3 млн евро.

Настоятельно рекомендую пройтись по нему даже если у вас, как и у меня, кружится голова….Открытие важно для нас, потому что позволит возобновить прием туристов житель Ароки Руи Брандао. Мэр Ароки Маргарита Белем

Напомним, что "516 Арока" в Португалии побил мировой рекорд. Предыдущий рекордсмен смог продержаться четыре года. Самым протяженным мостом считался мост имени Чарльза Куонена в Швейцарии.

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Фото: Pixabay.com