Стал известен топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий августа в Петербурге

По данным экспертов, в последний месяц лета горожане показали невысокую активность по поиску работы.

Аналитики перечислили петербуржцам 10 самых высокооплачиваемых вакансий в городе за август. Рейтинг приводит пресс-служба сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

Так, до 300 тыс. рублей в месяц готовы платить технологу швейного производства, руководителю отдела маркетинга, водителю-экспедитору, главному дизайнеру одежды в массмаркете, обрубщику металла на заводе и преподавателю танцев. От 300 тыс. предлагают врачу-косметологу, до 350 тыс. − менеджеру по продажам курсов по психологии, до 400 тыс. – менеджеру по лизингу авто. Возглавила топ вакансия главного инженера проекта загонов для домашнего скота с зарплатой до 500 тыс. рублей.

По данным экспертов, в последний месяц лета горожане показали невысокую активность по поиску работы, поэтому можно побороться за вакансии в условиях низкой конкуренции.

Ранее мы сообщили о том, что число уволенных и сокращённых сотрудников уменьшилось в Петербурге.

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