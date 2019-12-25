В СПК "Рябовский" Швеция за год дала почти 15 тысяч килограммов молока

Она установила рекорд Выборгского района.

В Выборге прошло совещание со специалистами сельскохозяйственных предприятий района. Организаторы – отдел аграрной политики районной администрации совместно с ветеринарной службой. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По результатам оценки крупного рогатого скота все животные были отнесены к высшим бонитировочным классам: элита-рекорд и элита. Удой на одну фуражную корову составил 9 724 кг с жиром 3,8%. Самый высокий надой получили на племенном заводе СПК "Рябовский" – более 10 тысяч килограммов. Здесь же живет корова Швеция, которая установила рекорд Выборгского района по удою: за 305 дней – 14 373 кг молока жирностью 4,26% (в день - 50 литров).

Ветеринарная служба района акцентировала внимание специалистов на работу по воспроизводству стада.

В этом году перед сельхозпредприятиями стоит задача заготовить не менее 27 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову. Надежда Литвиненко, руководитель АПК Выборгского района

В этом году весной планируется посеять однолетние культуры и многолетние травы на площади 1929 га.

Ранее руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко посетила ферму в Каменногорске. Основное направление данного фермерства – производство молока и сыры.

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