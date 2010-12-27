В Петербурге продают квартиру за 650 миллионов рублей

Площадь квартиры - 539 квадратных метров.

Сервис "Авито" рассказал о продаже самых больших квартир в Петербурге. Так сейчас в городе на Неве продается — семикомнатная квартира общей площадью 539 квадратных метров. Ее стоимость составляет 650 миллионов рублей. Жилплощадь находится на Большой Пушкарской улице. В квартире все обставлено антикварной мебелью из Европы.

Далее идет квартира площадью 502 квадратных метра, которая находится на набережной Кутузова. Стоимость жилья — 138 миллионов рублей. На Воскресенской набережной предлагают купить двухуровневую квартиру в 492 квадратных метра на Воскресенской набережной. Стоить она будет 118 миллионов рублей.

И еще на Крестовском острове новых хозяев ждет пятикомнатная квартира в 443 квадратных метра за 579 миллионов рублей.

Эксперт: 30% семей, которые могут позволить себе ипотеку, это нормальный показатель.

Фото: Авито