На Среднеохтинском азиат вынес из "Связного" больше 100 тыс. рублей

Грабитель угрожал сотруднику пистолетом.

В первый день рабочей недели в Красногвардейском районе неизвестный ворвался в магазин сотовой связи и похитил из кассы 135 000 рублей. Чтобы показать серьезность своих намерений, злоумышленник продемонстрировал пистолет.

Известно, что ограбление произошло в салоне "Связной", расположенном в одном из домов на Среднеохтенском проспекте примерно в 16:30. Преступник вытащил пистолет и направил его на 22-летнего менеджера. Получив всю выручку, неизвестный скрылся.

Правоохранительные органы разыскивают мужчину азиатской внешности 25-30 лет. Злоумышленник был в темно-синем пуховике с капюшоном, а лицо было прикрыто шарфом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что пожилой бунтарь обещал взрыв и обрушение дома в Петербурге.