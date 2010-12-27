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Пожилой бунтарь обещал взрыв и обрушение дома в Петербурге
Сегодня, 12:13
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Shdaria
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Пожилой бунтарь обещал взрыв и обрушение дома в Петербурге

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В Петербурге пожилой мужчина задержан за угрозу взрыва жилого дома.

В Петербурге задержали 63-летнего бунтаря, который обещал взорвать жилой дом. Однако угроза оказалась только на словах.

В понедельник, 5 марта в отдел полиции поступило сообщение о том, что в доме будет совершен теракт. Кроме того, неизвестный мужчина уточнил, что взорвется газ, в результате чего здание рухнет.

Установлено, что звонок был сделан с квартиры дома 22/1 по проспекту Культуры. 

Эвакуация жилого дома не производилась, но сотрудники полиции оперативно задержали пенсионера. В доме проверили наличие взрывчатых и других опасных устройств, но ничего найдено не было. 

 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , теракт
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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