Пожилой бунтарь обещал взрыв и обрушение дома в Петербурге

В Петербурге пожилой мужчина задержан за угрозу взрыва жилого дома.

В Петербурге задержали 63-летнего бунтаря, который обещал взорвать жилой дом. Однако угроза оказалась только на словах.

В понедельник, 5 марта в отдел полиции поступило сообщение о том, что в доме будет совершен теракт. Кроме того, неизвестный мужчина уточнил, что взорвется газ, в результате чего здание рухнет.

Установлено, что звонок был сделан с квартиры дома 22/1 по проспекту Культуры.

Эвакуация жилого дома не производилась, но сотрудники полиции оперативно задержали пенсионера. В доме проверили наличие взрывчатых и других опасных устройств, но ничего найдено не было.