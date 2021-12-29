Салливан: США в ближайшее время озвучат "сценарий" России по Украине

Он сказал, что сейчас уверенность в достоверности информации, которую собрала разведка, ниже, чем раньше.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в Белом доме на брифинге, что в ближайшее время США могут озвучить "сценарий" России по Украине.

Салливан подчеркнул, что в настоящее время уверенность в достоверности данных, собранных разведкой, ниже, чем это было раньше. Он напомнил про сценарий в 2014 году и сказал, что "они готовят его снова".

У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов. Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности

По словам Салливана, в данном случае речь может идти о фабрикации оснований для того, чтобы можно было обвинить Украину в подготовке атаки на российские войска на востоке.

Салливан также заявил, что США жестко ответят в случае размещения российских войск в Латинской Америке.

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