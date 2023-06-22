Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра из-за разрушения Каховской ГЭС

Врио главы Херсонской области рассказал о ситуации в регионе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в интервью журналистам радиостанции "Таврии" о том, что нижнее течение реки Днепр после разрушения Каховской гидроэлектростанции находится в состоянии экологической катастрофы. Чиновник не исключил дальнейшие проблемы для региона, связанные с заражением водных ресурсов.

Потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут. Всё, что сейчас есть в реке Днепр, оно попадает в воду и выносится в Черное море, а дальше по течению идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Известно, чо ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, однако местным постройкам был причинен сильный ущерб. Чиновник заметил, что его дом также оказался в зоне подтопления. Речь идет о зданиях, расположенных на территории Карантинного острова. Там же располагаются судостроительные предприятия.

Сальдо заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне после разрушения ГЭС.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо