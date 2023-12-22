Глава региона предрек хорошую явку населения на голосование.

Руководство Херсонской области намерено максимально обеспечить безопасность избирателей в ходе проведения в новом регионе страны президентских выборов. Эта задача реализовывается, несмотря на возможные провокации со стороны киевского режима. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал глава территории Владимир Сальдо. Чиновник полагает, что властям следует ожидать различных манипуляций от Украины, технологии которой хорошо известны. Также он не исключил возможные обстрелы и сообщения о якобы заминировании избирательных участков.

Вот в чем состоит задача и федеральной власти, и власти субъекта. Потому что мешать нам все равно будут. Хотя эти помехи все равно не скажутся на общем результате, но мешать будут. Владимир Сальдо, глава Херсонщины

В Херсонской области прихвали брать пример с местного население, которые воодушевлено своим будущим. Владимир Сальдо уверен, что результаты голосования за место лидера РФ по стране "будут впечатляющими". Он уверен, что речь идет как количестуе бюллетеней, отданных за кандидатуру Владимира Путина, так и об общей явке.

Сальдо: ради нового законопроекта о мобилизации Киев может пойти на шантаж.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости