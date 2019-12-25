Сайт-двойник Александринского театра с завышенными ценами будет заблокирован

Александринский театр обратился в прокуратуру.

Александринский театр обратился в прокуратуру в связи с обнаружением в интернете сайта-двойника. Об этом сообщила городская прокуратура.

Сайт-двойник продавал билеты в театр по завышенным ценам. При этом сайт не имеет никакого отношения к Александринскому театру, который продаёт билеты только на своём официальном сайте и через кассы.

Прокуратура Центрального района обратилась в суд. По решению суда, мошеннический сайт будет заблокирован.

Ранее стало известно, что в Петербурге "Мюзик-Холл" переименуют в театр имени Шаляпина.

Фото: Piter.tv