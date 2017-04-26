Садовники борются с борщевиком в Полежаевском парке

Половину площади парка можно выкосить трактором, половину приходится скашивать газонокосилкой.

Специалисты СПП "Красносельское" в очередной раз вышли на борьбу с борщевиком на территории Полежаевского парка. В Петербурге это самая большая территория произрастания сорняка. Область поражения порядка 14 га, рассказали в Комитете по благоустройству.

Половину площади парка можно выкосить трактором, половину приходится скашивать газонокосилкой. А на трудных спусках к воде садовникам приходится выкапывать борщевик вручную.

Вредитель появился в парке более 10 лет назад после ремонта, когда меняли грунт. При приемке не было очевидно, что земля заражена. Внешне она была чистой, без примесей. Комитет по благоустройству

Химическая обработка против ядовитого растения в парке не производится – рядом река Дудергофка, по пешеходным дорожкам всегда прогуливается большое количество людей. В этом году в парке была выявлена семья бобров, живут ласки, в прошлом году встречали семью лисиц с потомством. Среди обитателей также совы, дятлы и краснокнижные птицы.

Комитет по благоустройству напоминает: борщевик опасен, его сок при попадании на кожу вызывает ожог.

Почти 12 тыс. кустов борщевика намерены выкопать в Петербурге. Выкашивать сорняк планируют на площади свыше 33 тыс. га, а гербициды применят на территории площадью 13 га.

Фото: Комитет по благоуйстройству