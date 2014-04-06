Почти 12 тыс. кустов борщевика намерены выкопать в Петербурге

В Северной столице продолжается борьба с борщевиком Сосновского: за сезон специалисты намерены выкопать около 12 тыс. кустов опасного сорняка. Об этом информирует пресс-служба городского комитета по благоустройству.
Помимо выкапывания, уничтожить борщевик можно при помощью косьбы и гербицидов, однако последний способ запрещено применять в водоохранных зонах и на территориях массового скопления людей. Выкашивать сорняк планируют на площади свыше 33 тыс. га, а гербициды применят на территории площадью 13 га.
В профильном ведомстве предупредили петербуржцев и гостей города о том, что борщевик ни в коем случае нельзя трогать руками, а также подпускать к сорняку детей и животных.
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Фото: Pxhere
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