Почти 12 тыс. кустов борщевика намерены выкопать в Петербурге

Также сорняк могут уничтожить гербициды, но их запрещено распылять в водоохранных зонах и на территориях массового скопления людей.

В Северной столице продолжается борьба с борщевиком Сосновского: за сезон специалисты намерены выкопать около 12 тыс. кустов опасного сорняка. Об этом информирует пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Помимо выкапывания, уничтожить борщевик можно при помощью косьбы и гербицидов, однако последний способ запрещено применять в водоохранных зонах и на территориях массового скопления людей. Выкашивать сорняк планируют на площади свыше 33 тыс. га, а гербициды применят на территории площадью 13 га.

В профильном ведомстве предупредили петербуржцев и гостей города о том, что борщевик ни в коем случае нельзя трогать руками, а также подпускать к сорняку детей и животных.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург доставили современную технику для уборки улиц.

Фото: Pxhere