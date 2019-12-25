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Сады и скверы в центре Петербурга открыли для горожан
Сегодня, 11:56
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Сады и скверы в центре Петербурга открыли для горожан

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Порывы ветра стихли.

Парки и скверы открыли в Петербурге после непогоды, они вновь доступны для прогулок горожан. Из-за сильного ветра их закрывали 6-го ноября, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

В период штормового ветра в дежурную службу Комитета поступило одно сообщение об упавшем дереве. Ствол рухнул на проезжую часть у дома №35 по улице Пилотов в Московском районе. 

Также приходили сообщение об упавших ограждениях — у дома №55/56 по проспекту Ветеранов и дома №55 на Наличной улице. Все помехи устранили в кратчайшие сроки. 

В ночь на 6 ноября уровень воды в Неве поднялся на  112 сантиметров. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: парки, штормовой ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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