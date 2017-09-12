Михаилу Саакашвили вручили протокол о нарушении границы Украины

Сегодня, 12 сентября, пограничники приехали в отель, где проживает Саакашвили, и вручили ему протокол о незаконном пересечении границы Украины.

Piter.TV ранее сообщал о незаконном пересечении границы Украины Михаилом Саакашвили. В воскресенье, 10 сентября, политик Михаил Саакашвили вместе со сторонниками прорвался через границу Украины. Его не пропускали через пункт, так как его лишили украинского гражданства. Фактически, у Саакашвили нет никакого гражданства сейчас.

Сегодня утром, 12 сентября, представители Госпогранслужбы прибыли к отелю "Леополис" во Львове, где проживает бывший президент Грузии и бывший губернатором Одесской области Михаил Саакашвили. В присутствии адвокатов и многочисленных СМИ пограничники вручили М. Саакашвили протокол о незаконном пересечении государственной границы Украины.

В начале Саакашвили отказывался принять протокол, ссылаясь на то, что тот неправомерен, так как должен был быть вручен за три часа после пересечения границы. Но представители Госпогранслужбы настояли на ознакомлении с документом.

Видео: YouTube/112 Украина