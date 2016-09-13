Михаил Саакашвили, последние новости: кража паспорта полицией Украины, ужин с мэром Львова

Грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили накануне прорвался через границу Украины. Он в окружении сторонников попал в страну в районе пункта "Шегини".

В воскресенье, 10 сентября, политик Михаил Саакашвили вместе со сторонниками прорвался через границу Украины. Его не пропускали через пункт, так как его лишили украинского гражданства. Фактически, у Саакашвили нет никакого гражданства сейчас.

Поддерживающие бывшего грузинского политика люди столкнулись с пограничниками. Военные с защитными щитами и в касках выстроились в живую цепь. Саакашвили со сторонниками пытались прорваться через пограничников. В один момент им удалось продавить оборону и провести политики на территорию страны. В Госпогранслужбе Украины подтвердили факт проникновения на территорию страны. После этого завязалась драка с пограничниками.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян между тем заявил, что в результате столкновения сторонников политика и пограничников в районе пропускного пункта "Шегини" пострадало десять бойцов. Они все обратились за медицинской помощью. Также ранения у 12 полицейских.

СААКАШВИЛИ ОБВИНИЛ ПОЛИЦИЮ УКРАИНЫ В ВОРОВСТВЕ ПАСПОРТА



Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил полицию Украины в воровстве его паспорта. Он заявил, что оставил свои документы в автобусе. На территорию Украины его внесли на руках его сторонники. После этого представители правоохранительных органов обыскали автобус. По словам политика, они "украли паспорт".

"Я вчера перешел польскую границу с легальным украинским документом, поляки его проштамповали, пришел к украинцам, как требует закон… Когда меня внесли люди на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт", - заявил Саакашвили на брифинге.

Бывший президент Грузии отметил, что не считает себя преступником из-за нарушения границы. Он отметил, что сейчас документ находится у полиции. При этом Саакашвили заметил, что оставил паспорт, так как его сторонники неожиданно пришли в автобус, чтобы унести его.

Главное управление Нацполиции Украины во Львовской области опровергло слова политика. Они отметили, что правоохранители обеспечивали безопасность в районе пропускного пункта "Шегини". "Полицией не изымался паспорт лица, заявляющего о его изъятии", - отметили на странице полиции в Facebook.

СААКАШВИЛИ ПОУЖИНАЛ С МЭРОМ ЛЬВОВА ПОД ОХРАНОЙ БАТАЛЬОНА "ДОНБАСС"

Стали известны подробности вечера политика после того, как он прорвался через границу Украины. Накануне вечером он провел удин с мэром Львова Андреем Садовым. Здание ресторана, где проходила встреча, охраняли бойцы батальона "Донбасс", как сообщает телеканала "112. Украина".

После полуночи оба политика вышли к прессе. Мэр Львова поприветствовал приезд экс-губернатора Одессы. По мнению Садового, попытки не пропустить Саакашвили в Украину недопустимы. А грузинский политик возмутился, что его включили в базу "Миротворец". В этом списке находятся те, кому запретили въезд на территорию Украины. По мнению бывшего президента и губернатора, к этому причастен министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

ПЕСКОВ: ПРОРЫВ ГРАНИЦЫ СААКАШВИЛИ - "ПОЛИТИЧЕСКАЯ КЛОУНАДА"

В понедельник, 11 сентября, Кремль официально отреагировал на произошедшее накануне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков назвал случившееся "политической клоунадой". Он также подчеркнул РИА Новости, что на повестке дня есть много серьезных вопросов, за которыми следят в Кремле. Однако ситуация с грузино-украинским политиком – скорее курьезная.

Фото: Instagram / saakashvilim

Видео: Facebook / Андрей Дубчак