Саакашвили агрессивно хочет не позволить Порошенко переизбраться на пост президента.

Как сообщает ФБА “Экономика России” , Саакашвили собирается провести “протестный тур” по территории Украины. Об этом изданию рассказал крымский политолог Владимир Джаралла.

Как сообщает эксперт, сторонники Михаила Саакашвили стали противники Петра Порошенко. Президент Украины в короткие сроки провел “очистку” соперников, взял под контроль государственные денежные потоки и активно готовится к перевыборам. Такая бурная деятельность привлекает целую коалицию оппонентов-политиков.

От Саакашвили хотят добиться того, что он и сам отлично умеет. Его выставят на первый план в качестве истеричного оппозиционера. “Этот камень соединит протестные движения и ресурсы в единую лавину”, - отмечает Владимир Джаралла.

Адвокат Саакашвили не знает точно, где находится его клиент, но по сообщениям СМИ вчера вечером политика видели во Львове, а затем он уехал в микроавтобусе батальона “Донбасс” в неизвестном направлении.

Через некоторое время сам Саакашвили в социальной сети разместил информацию о готовящейся политической акции на центральной площади города Черновцы.