Как сообщает ФБА “Экономика России”, Саакашвили собирается провести “протестный тур” по территории Украины. Об этом изданию рассказал крымский политолог Владимир Джаралла.
Как сообщает эксперт, сторонники Михаила Саакашвили стали противники Петра Порошенко. Президент Украины в короткие сроки провел “очистку” соперников, взял под контроль государственные денежные потоки и активно готовится к перевыборам. Такая бурная деятельность привлекает целую коалицию оппонентов-политиков.
От Саакашвили хотят добиться того, что он и сам отлично умеет. Его выставят на первый план в качестве истеричного оппозиционера. “Этот камень соединит протестные движения и ресурсы в единую лавину”, - отмечает Владимир Джаралла.
Адвокат Саакашвили не знает точно, где находится его клиент, но по сообщениям СМИ вчера вечером политика видели во Львове, а затем он уехал в микроавтобусе батальона “Донбасс” в неизвестном направлении.
Через некоторое время сам Саакашвили в социальной сети разместил информацию о готовящейся политической акции на центральной площади города Черновцы.