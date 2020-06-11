Саакашвили отказался стать советником Зеленского по реформам

Глава Украины предложил Саакашвили самому выбрать себе должность в правительстве.

Михаил Саакашвили отказался стать советником Владимира Зеленского по реформам. Об этом президент Украины рассказал в интервью журналистам из "Украинской правды". Политик отметил, что предложил экс-главе Грузии данный пост, однако тот ответил, что это "не его уровень".

Мы встретились с Михаилом Николозовичем, он сказал: "я хочу помогать". Встреч было несколько, он несколько раз приходил с разными советами, адекватными Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что с мая 2020 года Михаил Саакашвили получил должность руководителя исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

Владимир Зеленский рассказал об СМС от бизнесмена Игоря Коломойского.

Видео: YouTube / Українська правда