Саакашвили отказался стать советником Зеленского по реформам

Михаил Саакашвили отказался стать советником Владимира Зеленского по реформам. Об этом президент Украины рассказал в интервью журналистам из "Украинской правды". Политик отметил, что предложил экс-главе Грузии данный пост, однако тот ответил, что это "не его уровень".
Мы встретились с Михаилом Николозовичем, он сказал: "я хочу помогать". Встреч было несколько, он несколько раз приходил с разными советами, адекватными
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, что с мая 2020 года Михаил Саакашвили получил должность руководителя исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
Владимир Зеленский рассказал об СМС от бизнесмена Игоря Коломойского.
Видео: YouTube / Українська правда
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