Саакашвили дискредитирует поездку Порошенко в США

Саакашвили приедет в Киев, чтобы создать негативный фон для визита Порошенко в Америку.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прибудет с визитом в Киев 19 октября. В это время действующий президент Украины должен будет отправиться в США. Политолог Руслан Бортник утверждает, что эти события связаны между собой.

В прямом эфире эксперт заявил, что Саакашвили планирует создать негативный фон для посещения Порошенко Америки. Сам же политик объявил, что приедет, чтобы “спасти” Киев. Он всеми силами пытается не дать президенту переизбраться и создает нестабильную обстановку в стране. По мнению Романа Бортника, ситуация демонстрирует слабость нынешней власти, которой так агрессивно противостоит оппозиция. Однако, в то же время, специалист отмечает, что есть вероятность того, что “команда” Саакашвили найдет способ договориться с Порошенко.

Саакашвили не сможет стать конкурентом в выборной гонке, но он может сплотить вокруг себя противников государственной власти.